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12:36 (мск), источник: Playboy

Мужчина похитил из городского парка 18-метровый мост

Для этого ему пришлось арендовать подъемный кран.

Источник: Playboy

Полиция города Акрон американского штата Огайо нашла злоумышленника, месяц назад укравшего пешеходный мост длиной 18 метров из муниципального парка Миддлбери-Ран. Им оказался 63-летний Дэвид Брэмли, который специально для преступления арендовал подъёмный кран. С его помощью он погрузил предварительно разобранный на несколько частей мост в свой пикап и отвез домой.

Полиции не составило особого труда вычислить вора — Брэмли трудился в том же парке над восстановлением водно-болотных угодий и сразу попал в список возможных подозреваемых. Как выяснилось, сначала он украл с моста деревянный настил, а спустя неделю увез и металлический каркас.

Получив ордер, детективы обыскали дом и участок Дэвида, где и нашли все части моста. Мужчину арестовали и обвинили в краже муниципальной собственности, что считается тяжким преступлением. Зачем ему понадобился мост, американец так и не смог объяснить.

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