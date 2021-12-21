12:36 (мск), источник: Playboy
Мужчина похитил из городского парка 18-метровый мост
Для этого ему пришлось арендовать подъемный кран.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Полиция города Акрон американского штата Огайо нашла злоумышленника, месяц назад укравшего пешеходный мост длиной 18 метров из муниципального парка Миддлбери-Ран. Им оказался 63-летний Дэвид Брэмли, который специально для преступления арендовал подъёмный кран. С его помощью он погрузил предварительно разобранный на несколько частей мост в свой пикап и отвез домой.
Полиции не составило особого труда вычислить вора — Брэмли трудился в том же парке над восстановлением водно-болотных угодий и сразу попал в список возможных подозреваемых. Как выяснилось, сначала он украл с моста деревянный настил, а спустя неделю увез и металлический каркас.
Получив ордер, детективы обыскали дом и участок Дэвида, где и нашли все части моста. Мужчину арестовали и обвинили в краже муниципальной собственности, что считается тяжким преступлением. Зачем ему понадобился мост, американец так и не смог объяснить.