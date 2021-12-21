13:31 (мск), источник: Коммерсантъ
У горящего в Томске ТЦ «Лента» обрушилась крыша
В Томске горит ТЦ «Лента». По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, площадь пожара составляет около 5 тыс. кв. м.
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Огнем охвачено все здание, рухнула крыша на площади 3,5 тыс. кв. м. По данным департамента здравоохранения Томской области, пострадавших в результате происшествия нет.
Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 15:06 по местному времени (11:06 мск). Из магазина было эвакуировано около 200 человек. На место происшествия привлечены 76 сотрудников МЧС, 24 ед. техники, на месте работает пожарный поезд.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что пожар начался в отделе с новогодними товарами. Очевидцы в соцсетях сообщают о хлопках петард в здании.
Андрей Фурцев, Новосибирск