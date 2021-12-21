Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Космическую «щепотку соли» показали на фото Яркое скопление молодых звезд находится в соседней галактике
Фоторепортажи
12Ангелу Меркель проводили с поста канцлера
8Как выглядят самые большие пассажирские самолеты мира
16:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Томске большой пожар в гипермаркете. Поймали предполагаемого поджигателя

В гипермаркете «Лента» в Томске произошел крупный пожар. Владельцы заявили, что это был поджог, а поджигатель — сотрудник подрядной организации.

Источник: РИА "Новости"

Площадь пожара, по данным МЧС, составила около 5 тысяч квадратных метров. На площади 3,5 тысячи квадратных метров обрушилась кровля.

Из здания эвакуировали около 200 человек, информации о пострадавших не поступало.

Пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом.

Пресс-служба компании заявила, что «поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале». Он задержан и якобы «сознался в содеянном, с ним работает полиция».

Пожар произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства, уточнил источник РБК.

Подозреваемый не смог внятно объяснить полицейским, зачем поджег «Ленту», заявили в региональном управлении МВД. По данным полиции, местный житель 1988 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности.

Супермаркет был открыт в 2016 году. Общая площадь магазина составляет 9,4 тысячи квадратных метров, торговое пространство — 5,2 тысячи квадратных метров.

Строительство объекта сопровождалось конфликтом с мэрией Томска, отмечает Интерфакс.

На место происшествия прибыл пожарный поезд. К 18:49 по местному времени пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, заявили в региональном управлении МЧС.

По словам главы регионального департамента защиты населения Сергея Лукина, угрозы для домов, расположенных возле горящего гипермаркета, нет. «Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время», — цитирует его «Коммерсант».

«Лента» — крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Среди всех российских ритейлеров компания занимает четвертое место, у нее 674 магазина — 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов.

«На месте возгорания продолжается работа пожарных. Персонал и посетители были вовремя эвакуированы из магазина, пострадавших нет», — сообщила пресс-служба «Ленты».

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Коронавирус в мире: ВОЗ советует людям не собираться на Рождество и Новы...
"Время отстоять Русь-матушку". Как Кремль вычищает политику из западных ...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь