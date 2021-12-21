В Томске большой пожар в гипермаркете. Поймали предполагаемого поджигателя

Подозреваемый не смог внятно объяснить полицейским, зачем поджег «Ленту», заявили в региональном управлении МВД. По данным полиции, местный житель 1988 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности.
Супермаркет был открыт в 2016 году. Общая площадь магазина составляет 9,4 тысячи квадратных метров, торговое пространство — 5,2 тысячи квадратных метров.
Строительство объекта сопровождалось конфликтом с мэрией Томска, отмечает Интерфакс.
На место происшествия прибыл пожарный поезд. К 18:49 по местному времени пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, заявили в региональном управлении МЧС.
По словам главы регионального департамента защиты населения Сергея Лукина, угрозы для домов, расположенных возле горящего гипермаркета, нет. «Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время», — цитирует его «Коммерсант».
«Лента» — крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Среди всех российских ритейлеров компания занимает четвертое место, у нее 674 магазина — 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов.
«На месте возгорания продолжается работа пожарных. Персонал и посетители были вовремя эвакуированы из магазина, пострадавших нет», — сообщила пресс-служба «Ленты».
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