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13:14 (мск), источник: Lenta.Ru

ФСБ задержала ректора Казанского университета по делу об убийстве депутата

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года. Об этом в среду, 22 декабря, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Исрафилов был депутатом елабужского объединенного совета народных депутатов.

По предварительным данным, Ильшат Гафуров был задержан из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 90-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.

Ректор КФУ Гафуров был задержан в ходе спецоперации сотрудников ФСБ России. «Гафурова нет на рабочем месте. Сотрудники КФУ говорят, что он дома и приболел. Его задержание связано с событиями из того времени, когда Гафуров был мэром города Елабуга. Этот пост он занимал до 2010 года», — отметил источник «Ленты.ру».

При этом, по некоторым данным, следственные действия у Гафурова прошли еще 20 декабря. В настоящее время задержанного ректора везут в Москву из Казани.

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