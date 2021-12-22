ФСБ задержала ректора Казанского университета по делу об убийстве депутата

Исрафилов был депутатом елабужского объединенного совета народных депутатов.
По предварительным данным, Ильшат Гафуров был задержан из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.
ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 90-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.
Ректор КФУ Гафуров был задержан в ходе спецоперации сотрудников ФСБ России. «Гафурова нет на рабочем месте. Сотрудники КФУ говорят, что он дома и приболел. Его задержание связано с событиями из того времени, когда Гафуров был мэром города Елабуга. Этот пост он занимал до 2010 года», — отметил источник «Ленты.ру».
При этом, по некоторым данным, следственные действия у Гафурова прошли еще 20 декабря. В настоящее время задержанного ректора везут в Москву из Казани.