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11:51 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 25 264 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 264, до 10 292 983. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

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Источник: AP 2021

В частности, за сутки было выявлено 2 166 случаев в Санкт-Петербурге, 1 351 — в Московской области, 613 — в Красноярском крае, 604 — в Пермском крае, 591 — в Свердловской области. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 895 193, следует из сообщения штаба.

Число смертей возросло за сутки на 1 020 против 1 027 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 300 269 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,92%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 60 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 54 — в Московской области, 39 — в Красноярском крае, 32 — в Воронежской области, по 30 — в Свердловской и Челябинской областях.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 42 322, до 9 097 521.

Количество выздоровевших за сутки стало максимальным с начала пандемии. Предыдущий максимум — 40 219 вылечившихся — был зарегистрирован во вторник, 21 декабря.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 88,4% от общего числа заразившихся В частности, за сутки выписали 3 011 пациентов в Московской области, 2 658 — в Санкт-Петербурге, 1 133 — в Воронежской области, 1 034 — в Челябинской области, 1 012 — в Самарской области.

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