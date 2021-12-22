СК заподозрил мэра Краснодара в получении взятки в виде дорогого ружья

Как считают в СК, Алексеенко стал обладателем ружья в 2018 году, когда занимал пост первого заместителя губернатора Краснодарского края, пообещав — в обмен на дорогое оружие — обеспечить беспрепятственную выдачу заключения о соответствии построенного в Краснодаре многоквартирного дома всем необходимым требованиям, «несмотря на наличие ряда недостатков».
Материалы о взятке в виде ружья передало СК управление ФСБ по Краснодарскому краю, в отношении Алексеенко возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
В соответствии с ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ, за такое преступление грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, однако суд может ограничиться и штрафом в размере 3−5 млн руб.
«В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, в администрации проводятся обысковые мероприятия, с фигурантом работает следователь», — сообщили в СК.
По словам источников «РБК Краснодар», обыски прошли на рабочем месте Алексеенко в администрации, а также в его доме, а ружье он, как подозревает СК, получил от одной из строительных компаний.
Депутаты городской Думы Краснодара избрали Алексеенко на должность главы администрации Краснодара 17 ноября 2021 года, но еще 21 октября он стал временно исполняющим обязанности главы города. До этого (с 2017 года) Алексеенко был первым замом губернатора Краснодарского края и курировал, в том числе, вопросы строительства и архитектуры в регионе.