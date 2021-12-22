18:25 (мск), источник: ТАСС
Глава ВОЗ: в 2022 году будет достаточно препаратов для вакцинации всех взрослых от ковида
ЖЕНЕВА, 22 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что в следующем году в мире будет достаточно вакцин от коронавируса, чтобы можно было уже в первом квартале охватить иммунизацией все взрослое население планеты и сделать бустерные прививки людям, входящим в группы риска. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.