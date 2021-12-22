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18:25 (мск), источник: ТАСС

Глава ВОЗ: в 2022 году будет достаточно препаратов для вакцинации всех взрослых от ковида

ЖЕНЕВА, 22 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что в следующем году в мире будет достаточно вакцин от коронавируса, чтобы можно было уже в первом квартале охватить иммунизацией все взрослое население планеты и сделать бустерные прививки людям, входящим в группы риска. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

«Согласно нашим прогнозам, поставки должны быть достаточными, чтобы вакцинировать в первом квартале 2022 года все взрослое население мира и сделать бустерные прививки населению, входящему в группу риска», — сказал он.

Вместе с тем только к концу года «поставки будут достаточными для широкого распространения бустерных прививок от COVID-19 для всего взрослого населения», отметил глава.

Гебрейесус сообщил, что около 3,5 млн человек умерли из-за коронавируса в мире в 2021 году, это больше, чем суммарное число смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в 2020 году.

«В 2021 году из-за COVID-19 было потеряно 3,5 млн жизней, умерло больше людей, чем суммарно от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году», — сказал он. Глава ВОЗ напомнил, что каждую неделю коронавирус уносит около 50 тыс. жизней.

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