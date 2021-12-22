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20:26 (мск), источник: РБК

У задержанного ректора нашли в доме под Смоленском позолоченный унитаз

В загородном доме ректора Смоленского университета спорта Георгия Греца, которого подозревают в растрате, нашли позолоченные биде и унитаз, холодное оружие и валюту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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Кадры обыска были опубликованы в соцсетях. На них видны найденные в доме другие предметы роскоши — чучела животных и копия шапки Мономаха.

В загородном доме были оборудованы бассейн, сауна и бильярд.

РБК направил запрос в пресс-службу регионального УФСБ.

Георгий Грец занимает пост ректора Смоленского университета спорта с 2008 года. 15 декабря его задержали. Как сообщал Следственный комитет, его подозревают в растрате более чем 1,5 млн руб. В частности, 600 тыс. руб. из них вуз перевел на счета коммерческой структуры, аффилированной с директором подразделения вуза. На эти деньги в доме ректора установили сантехнику. Еще 150 тыс. из бюджета университета, предположительно, были потрачены на водопровод в его загородном доме.

Издание Smolnarod сообщило, что вдобавок на территории вуза нашли нелегально действующую майнинговую ферму, подключенную к электросети университета.

«На территории Смоленского государственного университета спорта организована и осуществляет деятельность майнинговая ферма. По предварительным данным, образовательному учреждению причинен ущерб на сумму более 5 млн руб. в связи с незаконным подключением к электрическим сетям академии», — процитировало издание представителя региональной прокуратуры.

В июле золотой унитаз нашли при обысках в доме у главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, подозреваемого в организации преступной группы и взятках. К декабрю следователи установили, что у семьи Сафонова во владении было более 20 объектов недвижимости и шесть автомобилей.

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