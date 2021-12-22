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20:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер основатель «Билайна» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин

Основатель и почетный президент компании «Вымпелком» («Билайн»), основатель благотворительного фонда «Династия» (в 2015 году был признан иноагентом, а затем закрыт) Дмитрий Зимин умер в возрасте 88 лет, сообщил источник «Ъ». Его сын Борис в Facebook подтвердил информацию о смерти. По его словам, в последние годы господин Зимин тяжело болел.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел. Все. Прощание и прочие подробности позже», — написал Борис Зимин.

Дмитрий Зимин родился в Москве, учился на факультете радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института, затем был приглашен на работу в Радиотехнический институт Академии наук СССР. В 1992 году вместе с Константином Кузовым основал «Вымпелком-Коммуникации», где стал президентом и генеральным директором.

В 2002 году основал и возглавил фонд поддержки фундаментальной науки «Династия». В 2016 году Дмитрий Зимин вместе с сыном Борисом основали международную некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования. Также был соучредителем премии «Просветитель».

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