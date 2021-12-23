Экс-главе Пензенской области инкриминировали незаконное хранение пистолета

Обвинение по этому эпизоду Белозерцеву пока не предъявлено, на оружии не обнаружено его отпечатков пальцев или биологических следов. Адвокаты чиновника утверждают, что ПМ их подзащитному не принадлежит, а новое расследование расценивают как способ давления на экс-губернатора. При этом они отмечают, что оружие нашли в подсобке рядом с кабинетом чиновника, в которую мог попасть любой желающий.
Основанием для возбуждения СКР нового дела в отношении Ивана Белозерцева, по данным «Ъ», стал рапорт оперативников ГУЭБиПК МВД, проводивших в марте этого года обыск в здании пензенской областной администрации.
Следственное мероприятие проходило в рамках расследования уголовного дела о получении губернатором взяток на сумму 31 млн руб. от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля за покровительство бизнесу последнего. В середине ноября был продлен срок содержания под стражей экс-чиновника, а в минувший вторник — бизнесмена. Под арестом находятся и другие фигуранты дела.
Однако в течение нескольких месяцев новых эпизодов в коррупционном расследовании не появлялось, и лишь теперь СКР в отношении Белозерцева возбудил дело по ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов). Его, как и основное расследование, ведет следователь по особо важным делам ГСУ СКР Андрей Вениаминов. Интересно, что он состоит в штате управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, при этом в деле экс-губернатора силовики не фигурируют.
По данным источников «Ъ», в новом уголовном деле Белозерцева речь идет о «пригодном к стрельбе» пистолете Макарова (ПМ) и 96 патронах калибра 9 мм.
Боеприпасы, по материалам дела, были упакованы в белый пакет, а оружие — в коричневый кожаный портфель итальянского производства. Последний, говорится в протоколе, лежал в шкафу в служебном кабинете Белозерова, где его и обнаружили оперативники.
Пока, по данным источников «Ъ», в деле не указано, где и у кого чиновник приобрел ПМ и патроны: в материалах фигурируют формулировки «в неустановленном месте» и «у неустановленного лица», причем произошло это «не позднее 20 марта 2021 года», то есть даты проведения обыска. Нет на сегодняшний день и данных о том, откуда вообще взялся пистолет: у него оказался спилен номер, и «ствол», как выяснилось, не проходит по картотеке МВД. Правда, известно, что патроны, если судить по их маркировке, выпущены Юрюзанским механическим и Тульским патронным заводами.
Отметим, что по поручению следствия, говорят источники «Ъ», уже были проведены две молекулярно-генетические экспертизы — в июне и октябре этого года, — и они не обнаружили на оружии, патронах или пакете отпечатков пальцев и биологических следов Белозерцева. Обвинение ему по новому делу на данный момент не предъявлено.
Сам экс-чиновник утверждает, что к ПМ и патронам никакого отношения не имеет, а все принадлежащее ему оружие было официально оформлено и хранилось в его доме.
Адвокат экс-губернатора Дарья Евменина, подтвердив «Ъ» факт возбуждения нового уголовного дела, назвала его незаконным. При этом, по ее утверждению, материалы расследования сфальсифицированы: так, говорит адвокат, пистолет и патроны были найдены не в служебном кабинете Белозерцева, как говорится в деле, а в подсобном помещении рядом с ним. «Сюда на протяжении нескольких лет складывали подарки, полученные главой региона», — пояснила Евменина.
По ее словам, подсобка имеет отдельный вход, через который внутрь может попасть «неограниченный круг лиц из числа сотрудников администрации и его посетителей». «Об этом говорит следователю и мой доверитель, — сказала адвокат.— Но следствие игнорирует как эти показания, так и план БТИ помещения». Она утверждает, что к делу приложена нарисованная от руки план-схема подсобки, на которой вместо отдельного входа указана сплошная стена.
Стоит отметить, что защита Белозерцева попыталась опротестовать в Басманном суде столицы постановление о возбуждении нового дела, но суд в жалобе отказал.
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