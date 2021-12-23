Бурятия ввела режим ЧС республиканского уровня из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

ТЭЦ-1 служит одним из главных источников тепла и света для жителей Улан-Удэ. Она обеспечивает тепловой энергией Железнодорожный, Советский и часть Октябрьского района города.
Из-за аварии отключены четыре котла, говорится в сообщении пресс-службы правительства Бурятии. На время восстановительных работ в части районов Улан-Удэ снижена подача тепла. Глава Бурятии Алексей Цыденов создал оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.
Возгорание на ТЭЦ-1 ликвидировано. Мэрия утверждает, что температура теплоносителя составляет 70 градусов.
«Циркуляция по теплотрассам города осуществляется», — говорится в сообщении администрации города «ВКонтакте».
Тепловую нагрузку с ТЭЦ-1 переводят на ТЭЦ-2. «В ближайшие часы путем подключения дополнительного насосного оборудования будет увеличена скорость циркуляции теплоносителя, что позволит поддерживать температуру теплоносителя по теплотрассе № 5», — сообщила «Территориальная генерирующая компания-14» журналистам (цитата по ТАСС).