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05:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Бурятия ввела режим ЧС республиканского уровня из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошла авария из-за возгорания электрической проводки. Власти Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня и приостановили работу детских садов и школ. Температура воздуха в городе достигает −29°C.

Источник: AP 2021

ТЭЦ-1 служит одним из главных источников тепла и света для жителей Улан-Удэ. Она обеспечивает тепловой энергией Железнодорожный, Советский и часть Октябрьского района города.

Из-за аварии отключены четыре котла, говорится в сообщении пресс-службы правительства Бурятии. На время восстановительных работ в части районов Улан-Удэ снижена подача тепла. Глава Бурятии Алексей Цыденов создал оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

Возгорание на ТЭЦ-1 ликвидировано. Мэрия утверждает, что температура теплоносителя составляет 70 градусов.

«Циркуляция по теплотрассам города осуществляется», — говорится в сообщении администрации города «ВКонтакте».

Тепловую нагрузку с ТЭЦ-1 переводят на ТЭЦ-2. «В ближайшие часы путем подключения дополнительного насосного оборудования будет увеличена скорость циркуляции теплоносителя, что позволит поддерживать температуру теплоносителя по теплотрассе № 5», — сообщила «Территориальная генерирующая компания-14» журналистам (цитата по ТАСС).

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