Адвокат сообщил об интересе западных спецслужб к Клюшину до его ареста

«Разведка США воспринимала его как человека, который мог обладать конфиденциальной информацией или государственной тайной», — заявил Сирик.
Адвокат рассказал, что два американца, которые, как считал Клюшин, работали на американские спецслужбы, летом 2020 года подошли к нему в баре на юге Франции.
«После вежливого разговора» бизнесмен отверг их попытку завербовать его. Еще один аналогичный случай произошел в 2019 году, когда Клюшин был на отдыхе в Эдинбурге, сообщил Сирик. Тогда наладить контакт с ним пытались британские агенты.
По словам юриста, интерес к Клюшину обусловлен тем, что компания бизнесмена «имела ряд правительственных контрактов в России, в том числе с некоторыми национальными спецслужбами».
В ФБР и ЦРУ от комментариев отказались. Адвокат Клюшина в США Макс Немцев не ответил на запрос NBC.
Владислав Клюшин владеет компанией «М13», которая создала систему мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша». В 2016 году она выиграла тендер администрации президента и правительства. В начале текущего года «М13» выиграла контракт более чем на 295 млн руб. от Минцифры.
Клюшина задержали в марте 2021 года, когда он прибыл в Швейцарию на частном самолете вместе с семьей, но известно об этом стало только летом. Минюст США сообщил, что россиянина обвиняют в «инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов» при участии сообщников.
По словам Сирика, предпринимателя обвинили в незаконном получении и использовании конфиденциальной информации о компаниях, торгуемых на бирже. Юрист заявил, что у дела есть политическая подоплека, а Клюшин не признает вину.
17 декабря Верховный суд Швейцарии разрешил экстрадицию предпринимателя в США, на следующий день его доставили в Соединенные Штаты. Посольство России назвало решение о выдаче новым эпизодом «охоты на россиян».
Вскоре после экстрадиции Минюст США сообщил, что обвинения в участии в глобальной схеме по торговле инсайдерской информацией, украденной из сетей американских компаний, предъявлены не только Клюшину, но еще четырем россиянам, которые остаются на свободе.