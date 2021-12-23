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11:55 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 25 667 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 667, до 10 318 650, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, опубликованных в четверг. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,25%.

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Источник: AP 2021

В частности, 2 198 случаев заражения были выявлены в Санкт-Петербурге, 601 — в Красноярском крае, 593 — в Пермском крае, 584 — в Свердловской области, 561 — в Иркутской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 878 213 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 41 645, до 9 139 166.

Во вторник штаб сообщал о 40 219 выздоровевших, в среду — о 42 322. Таким образом, в стране третий день подряд выписывают свыше 40 000 человек в сутки. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 88,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 002, что стало минимумом с 18 октября.

Днем ранее штаб зарегистрировал 1 020 смертей. Уже неделю число умерших от новой болезни в стране не превышает 1 100 в сутки.

Число умерших в России с начала пандемии, по информации штаба, увеличилось до 301 271. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,92%.

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