Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы Астрахани

«В реанимационном отделении в результате пожара погибли два человека», — сказал собеседник агентства. Издание уточнило, что в указанной больнице находятся больные с COVID-19. Персонал и пациенты заведения были эвакуированы.
По предварительным данным, пожар случился из-за возгорания оборудования для подачи кислорода, отметили «РИА Новости».
На данный момент пожар ликвидировали, рассказали в региональном МЧС. Представитель ведомства заявил о наличии пострадавших, но деталей не привел.
Данные о гибели двух человек подтвердил и источник ТАСС. По информации агентства, площадь возгорания составила 15 кв. м. В итоге из здания эвакуировали 16 человек.