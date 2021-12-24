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10:18 (мск), источник: Ведомости

Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы Астрахани

Два человека погибли в результате пожара, который произошел сегодня в областной инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги в Астрахани, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В реанимационном отделении в результате пожара погибли два человека», — сказал собеседник агентства. Издание уточнило, что в указанной больнице находятся больные с COVID-19. Персонал и пациенты заведения были эвакуированы.

По предварительным данным, пожар случился из-за возгорания оборудования для подачи кислорода, отметили «РИА Новости».

На данный момент пожар ликвидировали, рассказали в региональном МЧС. Представитель ведомства заявил о наличии пострадавших, но деталей не привел.

Данные о гибели двух человек подтвердил и источник ТАСС. По информации агентства, площадь возгорания составила 15 кв. м. В итоге из здания эвакуировали 16 человек.

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