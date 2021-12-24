Фигуранты дела о взятках при стройке «Зимней вишни» получили до 18 лет

Центральный райсуд Кемерова признал Танзилю Комкову, бывшего начальника инспекции строительного надзора Кузбасса, виновной в получении взятки в размере 7 млн руб. от застройщика сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», а также в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Ей назначили наказание в виде 18 лет колонии общего режима, штрафа в размере 80 млн руб. и запрета работать на госслужбе в течение 12 лет.
Были оглашены приговоры и другим фигурантам дела, среди них — сын экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Эдуард Комков, он получил 10 лет колонии. Заместитель Танзили Комковой, Светлана Шенгерей, получила семь лет колонии. Генеральный директор строительной компании «ИСК Ресурс», реконструировавшей здание ТЦ «Зимняя вишня», Никита Чередниченко приговорен к 15 годам колонии строгого режима.
Как полагает следствие, Комкова, ее сын и Чередниченко получили от застройщика ТЦ взятку в 7 млн руб. В обмен глава регионального отделения Госстройнадзора не стала привлекать компанию к ответственности за проведение работ без разрешения на строительство и нарушение требований проектной документации.
Кроме того, обвинение полагает, что Комкова вместе с Шенгерей не устранили нарушения, которые выявили при строительстве и реконструкции здания в марте 2014 года. ТЦ ввели в эксплуатацию, хотя в нем не работала система пожаротушения, а эвакуационные выходы были заблокированы. В утвержденном проекте была прописана установка автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, но этого так сделано и не было.
Ранее по делу о «Зимней вишне» 14 лет лишения свободы в колонии общего режима получила гендиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова. Гендиректора основного арендатора ТЦ Надежду Судденок осудили на 13,5 лет лишения свободы. Техдиректор «Зимней вишни» Георгий Соболев получил 11 лет колонии общего режима. Все трое обвинялись по ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц) и ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).