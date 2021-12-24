14:41 (мск), источник: ТАСС
Пассажирский самолет Саратов — Москва подал сигнал тревоги
Как сообщили ТАСС в авиационных службах, лайнер начал снижение. Он должен приземлиться в аэропорту Домодедово.
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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 737 рейсом Саратов — Москва подал сигнал тревоги и начал снижение, сообщили ТАСС в авиационных службах.
«Самолет Саратов — Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги) и снижается», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время самолет находится над Рязанской областью и продолжает снижение. Он должен приземлиться в аэропорту Домодедово.