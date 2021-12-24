Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Под шельфовым ледником Антарктики обнаружили «изобилие» жизни Существа обитают в полной темноте в экстремальных условиях
Фоторепортажи
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
14:41 (мск), источник: ТАСС

Пассажирский самолет Саратов — Москва подал сигнал тревоги

Как сообщили ТАСС в авиационных службах, лайнер начал снижение. Он должен приземлиться в аэропорту Домодедово.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 737 рейсом Саратов — Москва подал сигнал тревоги и начал снижение, сообщили ТАСС в авиационных службах.

«Самолет Саратов — Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги) и снижается», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время самолет находится над Рязанской областью и продолжает снижение. Он должен приземлиться в аэропорту Домодедово.

 Миллиардер Авен: я родился в очень бедной обстановке, в коммунальной квартире без горячей воды
Почему немцы не верили в возможность советского контрудара под Москвой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь