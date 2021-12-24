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15:37 (мск), источник: ТАСС

Второй за день самолет в России подал сигнал тревоги в полете

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет Краснодар — Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полете, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

«Пассажирский Airbus A319 подал сигнал тревоги в небе над Тверской областью», — сказал собеседник агентства.

Самолет не менял курс и высоту. До пункта назначения ему осталось лететь чуть более получаса.

Это второй за сегодня пассажирский самолет в РФ, подавший сигнал тревоги. Ранее самолет Саратов — Москва спустя полчаса после вылета подал сигнал тревоги и снизился. В настоящее время он готовится к посадке в аэропорту Домодедово.

Во время загрузки произошла ошибка.
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