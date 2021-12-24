15:26 (мск), источник: Lenta.Ru
Еще один российский самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет Airbus A319, следующий из Краснодара в Санкт-Петербург, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС.
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Как рассказали агентству в авиационных службах, воздушное судно подало сигнал тревоги в небе над Тверской областью. Уточняется, что лайнер не менял курс и высоту. До пункта назначения осталось чуть более получаса полета.
Ранее 24 декабр еще один российский самолет пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги и приступил к снижению. Воздушное судно направлялось из Саратова в Москву.