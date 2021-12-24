Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Космическую «щепотку соли» показали на фото Яркое скопление молодых звезд находится в соседней галактике
Фоторепортажи
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
15:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще один российский самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет Airbus A319, следующий из Краснодара в Санкт-Петербург, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

Как рассказали агентству в авиационных службах, воздушное судно подало сигнал тревоги в небе над Тверской областью. Уточняется, что лайнер не менял курс и высоту. До пункта назначения осталось чуть более получаса полета.

Ранее 24 декабр еще один российский самолет пассажирский Boeing 737 подал сигнал тревоги и приступил к снижению. Воздушное судно направлялось из Саратова в Москву.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В России оштрафовали Google на 7,2 миллиарда рублей
Путин пообещал повысить пенсии выше фактического уровня инфляции
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь