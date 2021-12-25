Смоленского ректора заподозрили в создании фермы для майнинга в вузе

Ректор Смоленского университета спорта Георгий Грец стал фигурантом еще одного дела — о злоупотреблении полномочиями — из-за майнинга криптовалюты на территории вуза. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
По данным СК, в сентябре 2019 года Грец разрешил разместить на территории вуза контейнер с оборудованием для майнинга криптовалют «из корыстной и иной личной заинтересованности». Майнинговую ферму подключили к газогенераторной котельной, которая является федеральной собственностью.
В результате с момента подключения до декабря этого года на майнинг была затрачена электроэнергия на сумму более 4,2 млн руб.
Дело завели по ч. 1 ст 285 УК, максимальное наказание по которой — четыре года колонии. В СК добавили, что устанавливают другие эпизоды преступной деятельности Греца, оперативное сопровождение ведут сотрудники ФСБ.
Ранее Грец стал подозреваемым по делу о хищении средств вуза на сумму более чем 1,5 млн руб., его задержали 15 декабря. По данным СК, 600 тыс. руб. университет перевел на счета фирмы, аффилированной с директором одного из подразделений вуза, которые пошли на сантехнику для дома ректора. Еще 150 тыс. руб., по данным СК, Грец потратил на водопровод в его загородном доме.
Кроме того, ФСБ обнародовала кадры из дома ректора, на которых показаны найденные в его доме предметы роскоши. У Греца нашли позолоченные биде и унитаз, холодное оружие, чучела животных и копию шапки Мономаха.
Грец занимает пост ректора Смоленского университета спорта с 2008 года.