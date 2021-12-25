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05:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Бурятия сняла режим ЧС регионального уровня, введенный из-за аварии на ТЭЦ

Власти Бурятии перевели режим чрезвычайной ситуации с регионального на муниципальный уровень. Он был введен из-за аварии на ТЭЦ-1 Улан-Удэ. Региональное правительство утверждает, что ситуация стабилизировалась.

Источник: РИА "Новости"

По данным на 25 декабря, в Улан-Удэ продолжают работу 73 аварийные бригады. В течение суток не было аварий по теплоснабжению в жилищном фонде и социальных объектах. За день горячее водоснабжение восстановили в 39 домах из 754 в Октябрьском районе. Сегодня планируется подключение еще 414 домов, завтра — оставшихся.

ТЭЦ-1 служит одним из главных источников тепла и света для жителей Улан-Удэ. Она обеспечивает тепловой энергией Железнодорожный, Советский районы и часть Октябрьского района города.

Авария произошла на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ 23 декабря из-за возгорания электропроводки. СКР возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». Прокуратура организовала проверку по факту аварии.

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