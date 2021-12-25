В России из-за коронавируса умер 981 человек за сутки. Это минимум с 12 октября

При этом за предыдущий день было зарегистрировано 998 смертей.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,92%, следует из данных штаба.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 24 946, до 10 368 299. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,24%.
В частности, 2 072 новых случая были выявлены в Санкт-Петербурге, 1 431 — в Московской области, 579 — в Красноярском крае, 571 — в Свердловской области, 561 — в Краснодарском крае. В настоящее время в России продолжают лечение 842 563 человека.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 42 107. Всего уже вылечились 9 222 486 человек. При этом уже пять дней подряд после ковида выздоравливают свыше 40 тыс. человек.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 88,9% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки вылечились 2 962 пациента в Московской области, 2 891 — в Санкт-Петербурге, 1 291 — в Иркутской области, 1 209 — в Воронежской области.
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 714 против 2 126 днем ранее. Всего выявили 2 017 422 случая заражения, следует из данных штаба. В относительном выражении прирост составил 0,14%.
Число летальных исходов в столице увеличилось за сутки на 72, что стало минимумом с 18 октября. Днем ранее было зарегистрировано 75 смертей, всего с начала пандемии умерли 36 349 человек (1,8% всех заразившихся), следует из данных штаба.