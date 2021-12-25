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19:08 (мск), источник: ТАСС

В ДТП в Республике Алтай погибли пять человек

Еще двое пострадали.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 25 декабря. Пять человек погибли, еще двое пострадали в ДТП в Республике Алтай. Об этом ТАСС сообщили в республиканском управлении МЧС.

«Столкновение двух легковых автомобилей в Онгудайском районе в районе населенного пункта Купчегень на 670-м км автомобильной дороги федерального значения Р-256. Участниками ДТП стали семь человек. На месте происшествия погибли пять человек. Двое, из них один ребенок, госпитализированы в Онгудайскую районную больницу», — сообщили в ведомстве.

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