Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Пальме закончилось. Вот что оно сделало с островом за три месяца

Местные власти сообщили, что в последние 10 дней вулкан вел себя значительно тише, и они больше не ждут возобновления активности. Последние подземные толчки произошли на острове 13 декабря.
«То, что я хочу вам сегодня сказать, можно выразить четырьмя словами: “Это извержение вулкана закончилось”», — сказал в субботу глава служб безопасности Канарских островов Хулио Перес.
Извержение Кумбре-Вьехи началось 19 сентября, с тех пор было разрушено более 3 тыс. зданий (в том числе 1,3 тыс. жилых домов), пострадали сотни гектаров сельскохозяйственной земли.
Свои дома были вынуждены покинуть более 7 тыс. человек (при общем населении острова около 83 тысяч). Раненых и погибших при этом не было.
Вулканическая лава достигла океана, что привело к увеличению размеров острова, а также выделению токсичной двуокиси серы, которая образуется при контакте раскаленного потока с морской водой.
В результате многим жителям приходилось оставаться в своих домах, чтобы не столкнуться с облаками ядовитого дыма.
Из-за извержения остров также остался без значительной части туристов, многие рейсы на Пальму были отменены, гостиницы закрылись.
Это первое извержение на Пальме с 1971 года — и самое продолжительное в истории.
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал сообщения о конце извержения «самым лучшим подарком к Рождеству».
«Все наши структуры и дальше будут работать над тем, чтобы вернуть к жизни прекрасный остров Пальма и восстановить все разрушенное», — написал он в «Твиттере».
Испанское правительство пообещало выделить на помощь жителям острова 225 млн евро.