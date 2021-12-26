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02:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Пальме закончилось. Вот что оно сделало с островом за три месяца

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Пальме, одном из Канарских островов, официально объявлено законченным. За три месяца, в течение которых продолжалось стихийное бедствие, потоки лавы и огромное количество вулканического пепла до неузнаваемости изменили многие районы курортного острова.

Реки лавы текли по склонам вулкана три месяца | Источник: REUTERS

Местные власти сообщили, что в последние 10 дней вулкан вел себя значительно тише, и они больше не ждут возобновления активности. Последние подземные толчки произошли на острове 13 декабря.

Благодаря лаве территория острова немного увеличилась | Источник: REUTERS

«То, что я хочу вам сегодня сказать, можно выразить четырьмя словами: “Это извержение вулкана закончилось”», — сказал в субботу глава служб безопасности Канарских островов Хулио Перес.

Вулканический пепел засыпал многие дома | Источник: GETTY IMAGES

Извержение Кумбре-Вьехи началось 19 сентября, с тех пор было разрушено более 3 тыс. зданий (в том числе 1,3 тыс. жилых домов), пострадали сотни гектаров сельскохозяйственной земли.

Свои дома были вынуждены покинуть более 7 тыс. человек (при общем населении острова около 83 тысяч). Раненых и погибших при этом не было.

Источник: GETTY IMAGES
Источник: REUTERS

Вулканическая лава достигла океана, что привело к увеличению размеров острова, а также выделению токсичной двуокиси серы, которая образуется при контакте раскаленного потока с морской водой.

В результате многим жителям приходилось оставаться в своих домах, чтобы не столкнуться с облаками ядовитого дыма.

Источник: REUTERS

Из-за извержения остров также остался без значительной части туристов, многие рейсы на Пальму были отменены, гостиницы закрылись.

Сотрудники спасательных служб раскапывают дом, засыпанный пеплом | Источник: REUTERS

Это первое извержение на Пальме с 1971 года — и самое продолжительное в истории.

Лава почти полностью заполнила одно из местных кладбищ | Источник: REUTERS

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал сообщения о конце извержения «самым лучшим подарком к Рождеству».

«Все наши структуры и дальше будут работать над тем, чтобы вернуть к жизни прекрасный остров Пальма и восстановить все разрушенное», — написал он в «Твиттере».

Некоторые здания пострадали от пепла сильнее других | Источник: REUTERS

Испанское правительство пообещало выделить на помощь жителям острова 225 млн евро.

Источник: REUTERS
Еще в начале декабря вулкан Кумбре-Вьеха был очень активным | Источник: EPA
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