Следствие попросило суд отпустить из-под ареста блогера Хованского

Это также следует из информации по делу Юрия Хованского — в ней указано, что предметом для ходатайства стала отмена (или изменение) меры пресечения, которая была избрана судом.
Судебное заседание состоится 29 декабря. Хованского будет защищать адвокат Александр Передрук.
В начале ноября суд продлил ему арест до 8 января 2022 года. На заседании суда Хованский говорил, что не сможет пережить нахождение под стражей из-за проблем со здоровьем. Хованский и его защита неоднократно настаивали на том, чтобы блогера отпустили из СИЗО под домашний арест. Однако его содержание в изоляторе неоднократно продлевали со ссылкой на то, что блогер может скрыться или помешать ходу следствия.
Хованского арестовали в июне 2021 года. Против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма за песню о теракте «Норд-Ост», в которой он якобы восхваляет террористов, захвативших театральный центр в Москве, на Дубровке, в 2002 году. До этого Хованский неоднократно извинялся за песню, которую он записал в 2012 году, и говорил, что отправлял деньги в благотворительные фонды помощи людям, пострадавшим от терроризма.
Кроме того, Хованский говорил, что его дело сфабриковано.
В одном из своих писем блогер писал, что в уголовном деле содержатся ложные показания подставных свидетелей о том, что песню он исполнил в 2018 году, хотя на самом деле она была записана в 2012.
Этот аспект влияет на ход дела — ч.2 ст. 205.2, по которой обвиняют Хованского, появилась в Уголовном кодексе только в 2016 году.
Как сообщал РБК со ссылкой на материалы уголовного дела, двое из трех свидетелей по делу блогера могли работать в МВД. При этом, в материалах нашли практически идентичные показания — три протокола примерно наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев.
По словам Хованского, следователь в открытую ему говорил о том, что вопрос его виновности «решен наверху».