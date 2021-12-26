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22:09 (мск), источник: Газета.Ру

На 65-м году жизни скончался известный актер дубляжа Андрей Ярославцев

На 65-м году жизни скончался известный актер дубляжа Андрей Ярославцев. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Череватенко в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Дмитрий Череватенко

«Сегодня, 26 декабря на 65-м году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа Давайте почтим память этого актера, скажем спасибо за все», — написал Череватенко.

Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве, в 1978 году он окончил Театральном училище имени Щукина, и в том же году был принят в группу Театра имени Вахтангова.

«Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью, а потом раз.. и человека нет», — отметил Череватенко.

За свою карьеру участвовал в озвучке порядка 240 фильмов, в том числе «Хичкок», «Девушка с татуировкой дракона», «Человек-волк» и «Мальчишник в Вегасе». Его голосом разговаривают Оптимус Прайм в «Трансформерах», Альбус Дамблдор в «Гарри Поттере» и Гимли во «Властелине колец».

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