Взрыв не заслужил компенсации

История с исками началась в 2018 году, когда восемь жителей села Пугачево обратились в Малопургинский районный суд. Они потребовали компенсации за психологические и нравственные страдания, полученные ими из-за пожара на складе боеприпасов.
«Свои требования мотивировали тем, что в ночь с 2 на 3 июня 2011 года и 16 мая 2018 года на территории войсковой части в Удмуртии произошли пожары с последующими взрывами боеприпасов, — говорится в материалах дела.— В результате указанных чрезвычайных происшествий каждый из истцов, проживающих в указанном населенном пункте, испытал сильнейший стресс, что отразилось на их здоровье. Источник повышенной опасности, при использовании которого причинен вред, принадлежит ответчику, в связи с чем он должен возместить истцам причиненный им вред (п. 1 ст. 1079 Гражданского кодекса РФ). Вторым основанием для компенсации морального вреда каждому из истцов указано причинение вреда в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов (ст. 1069 Гражданского кодекса РФ)».
Отметим, что трое истцов — дети, от имени которых выступали их родители. Размеры исковых требований были разными — от 300 тыс. до 1,5 млн руб.
Напомним, в 2011 году на складе боеприпасов в селе Пугачево в Малопургинском районе произошел пожар. Огонь спровоцировал взрывы боеприпасов, которые выбили стекла в зданиях в радиусе 10 км в 12 населенных пунктах. Было эвакуировано было более 2 тыс. человек. Еще один инцидент произошел в 2018 году: из-за возгорания сухой травы в арсенале в Пугачево снова начали взрываться снаряды. Жителей села снова пришлось эвакуировать. Отметим, что аналогичное происшествие в законсервированном арсенале имело место и два года спустя.
В ноябре 2020 года районный суд в удовлетворении требований жителей отказал, посчитав, что факт причинения им вреда в результате указанных в исках чрезвычайных ситуаций они доказать не смогли.
При этом была назначена экспертиза, но позже выяснилось, что ее провела ненадлежащая организация.
Жители Пугачево подали апелляционные жалобы в Верховный суд Удмуртии, который частично удовлетворил их требования и назначил компенсации в размере 50−80 тыс. руб. С таким решением не согласилось уже Минобороны, которое обратилось в Шестой кассационный суд общей юрисдикции (дислоцирован в Самаре). В результате решение о выплате компенсации было отменено, дело направлено на пересмотр.
В ноябре 2021 года Верховный суд Удмуртии пришел к выводу, что решение суда первой инстанции законно и обоснованно, а оснований для его отмены нет, следовательно, выплата компенсаций жителям Пугачево не полагается.
Как рассказал «Ъ» представитель истцов Данил Холодницкий, еще на стадии рассмотрения требований в районном суде у заявителей «появились вопросы».
«Судья Малопургинского суда ознакомилась с делом и назначила экспертизу самостоятельно. Но она, видимо, не предполагала, что экспертиза будет в пользу жителей села, и впоследствии отказалась учитывать полученные результаты. И тот факт, что решение судьи было отменено Верховным судом региона, говорит о многом. Видимо, в райсуде, где коллективное обращение было в новинку, просто не захотели создавать прецедент», — предположил Холодницкий.
Отметим, что сам Данил Холодницкий выступал как один из пострадавших в Пугачево. Его дело рассматривал Мелеузовский райсуд в Башкирии (по месту регистрации истца).
По решению суда заявителю назначили выплату в размере 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Эти средства он получил и теперь представляет интересы других заявителей.
Что касается решения Шестого кассационного суда, то, по мнению Данила Холодницкого, дело может быть в том, что не были учтены все детали, например, тот факт, что сам он уже получил компенсацию от Минобороны.
«Почему в одном случае экспертизу признали, а в другом нет, остается загадкой», — сказал Данил Холодницкий. Обжаловать решение республиканского суда истцы могут в течение трех месяцев, теперь — в Верховном суде России.
Как объяснила управляющий партнер «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, после того как было установлено, что экспертиза проведена организацией, не имеющей лицензии на осуществление медицинской деятельности, Малопургинский районный суд мог инициировать проведение последующей экспертизы самостоятельно. Однако, не проявив инициативы, он отказал истцам ввиду отсутствия причинно-следственной связи. «Истцам отказали на том основании, что не было представлено доказательств причинения вреда их жизни и здоровью. Впоследствии жители Пугачево отказались от назначения надлежащей экспертизы. В такой ситуации у суда не было никаких вариантов, кроме как отказать в иске», — отмечает председатель комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда Ирина Фаст.