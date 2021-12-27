Суд в Карелии приговорил историка Дмитриева к 15 годам колонии

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, по совокупности с ранее совершенным преступлением Дмитриева приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее Дмитриева оправдали по этим статьям, а осенью 2020 года Верховным судом Карелии был приговорен по статье о сексуальном насилии над ребенком к 13 годам лишения свободы.
Историк пытался обжаловать 13-летний приговор, но его оставили в силе, Верховный суд отказался принимать жалобу для рассмотрения по существу.
Обвинения Дмитриеву предъявляли за то, что он, как считали следователи, неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Также, по версии следствия, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении нее. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена.
Дмитриев — один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.