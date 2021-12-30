Франкосириец подозревается в соучастии в производстве оружия массового поражения

59-летний франкосириец, подозреваемый в предоставлении сирийскому государству денег и поставке материалов, которые можно было использовать для производства химического оружия, был задержан на юге Франции несколько дней назад (по разным сведениям, 21 или 25 декабря) и заключен под стражу в Париже в воскресенье, 26 декабря.
Этот человек, имя которого не указано, в течение нескольких последних лет проживал за рубежом и приехал во Францию на рождественские каникулы вместе со своей семьей. После допросов в полиции он был отправлен в тюрьму в ожидании суда. Ему предъявлено обвинение в «заговоре с целью совершения преступлений против человечности, соучастии в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях», сообщили источники AFP. По утверждениям следователей, он «через компанию, базирующуюся в разных местах, во Франции и в Объединенных Арабских Эмиратах, участвовал в предоставлении средств различным государственным структурам сирийского режима, отвечающим за производство оружия».
Аресту способствовали два обстоятельства. Еще в 2016 году судоходная компания и ее владелец попали в черный список Министерства финансов США, ответственного за финансовые санкции. Сначала речь шла о поставке товаров режиму президента Сирии Башара Асада в обход международного эмбарго.
В 2021 году дело о незаконном применении запрещенного оружия массового уничтожения было возбуждено во Франции после обращения во французский суд трех сирийских неправительственных организаций.
Они потребовали судебного расследования химических атак, ответственными за которые они считают сирийских военных. По их сведениям, в 2013 году в городах Адра, Дума и Гута было использовано боевое отравляющее вещество зарин, отчего в общей сложности пострадало около 1,5 тыс. человек. Аналогичный иск был подан ими в Швеции и Германии. Новые возможные химические атаки были зарегистрированы в Латакии и Саракибе соответственно в 2017 и 2018 годах — до сих пор сирийские власти спорят с международными организациями о том, были ли эти события реальными, или инсценировкой со стороны сторонников сирийской оппозиции.
В рамках расследования, ведущегося в Европе, появляются новые данные о том, каким образом могли быть подготовлены химические атаки. В расследовании участвуют также неправительственные организации и СМИ. В частности, швейцарские журналисты канала RTS и газеты La Tribune de Geneve опубликовали материалы о том, что поставки химических компонентов для фармацевтической промышленности, которые в 2014 году вели швейцарские компании, якобы прикрывали в Сирии производство химического оружия. Неправительственные организации, ссылаясь на мнения некоторых бывших высокопоставленных сирийских военных, считают, что значительная часть химикатов ушла в секретные военные лаборатории.
Сирийское правительство категорически отрицает использование химического оружия. Сирия официально присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. По официальным источникам, после соглашения, достигнутого в 2013 году с базирующейся в Гааге международной Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), все запасы в сирийских арсеналах были уничтожены. Но еще месяц назад в ноябре 2021 года ОЗХО вновь потребовала от Сирии допустить на свою территорию экспертов международной организации. Арест франко-сирийского предпринимателя, первый по делу о гипотетических военных преступлениях, может стать дополнительным средством давления на Сирию и ее союзников.