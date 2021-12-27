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21:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Процесс по делу о вредоносных программах в играх перенесли на родину подсудимого

Черемушкинский суд Москвы не стал рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Екатеринбурга Андрея Кирсанова. Он обвиняется в продаже пакетов с ботами и чит-программами, позволявшими пользователям получать нечестные преимущества перед другими игроками в таких популярных онлайн-играх, как World of Tanks и World of Warships. Нанесенный создателям игр ущерб следствием оценивается в 670 млн руб. Столичный суд пришел к выводу, что процесс должен проходить по месту совершения предполагаемого преступления — в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Екатеринбуржец Андрей Кирсанов, который сейчас находится под подпиской о невыезде, обвиняется в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

Интересно, что это первый случай в России, когда к уголовной ответственности привлекают за несанкционированное вмешательство в игровую компьютерную индустрию.

Первоначально дело в отношении господина Кирсанова должно было слушаться в особом порядке, поскольку во время следствия об этом ходатайствовал сам фигурант, полностью признавший вину и раскаявшийся в содеянном.

Однако на первом же судебном заседании Андрей Кирсанов, по данным «Ъ», неожиданно заявил, что отказывается от своих признательных показаний и вину в инкриминированном деянии не признает.

В итоге 27 декабря суд начал разбирать это дело в общем порядке, однако до исследования доказательств сторон, допросов свидетелей и т. п. дело не дошло. Суд решил направить материалы расследования в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, по месту совершения предполагаемого преступления.

Уголовное дело, фигурантом которого стал Андрей Кирсанов, было возбуждено УВД по Юго-Западному административному округу Москвы весной 2021 года, потерпевшей стороной признана белорусская компания Wargaming, являющаяся издателем и разработчиком компьютерных игр, включая популярные танковый и морской онлайн-экшен World of Tanks и World of Warships.

Александр Александров

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