Основатель издания «Спутник и Погром» Егор Просвирнин погиб в Москве. По предварительным данным, он выпал из окна дома на Тверской улице. Обстоятельства его гибели пока неизвестны, однако рядом с телом Егора был найден перцовый баллончик. pic.twitter.com/Xy50vSYlLf— baza (@bazabazon) December 27, 2021
18:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер основатель сайта «Спутник и погром» Егор Просвирнин
В Москве погиб основатель запрещенного в России сайта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. По предварительным данным, он выпал из окна, его тело опознала супруга. Просвирнину было 35 лет.
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