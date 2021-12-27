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18:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер основатель сайта «Спутник и погром» Егор Просвирнин

В Москве погиб основатель запрещенного в России сайта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. По предварительным данным, он выпал из окна, его тело опознала супруга. Просвирнину было 35 лет.

Егор Просвирнин, как рассказали источники «Ъ» в СКР, который сейчас проводит доследственную проверку, снимал квартиру в доме на Тверском бульваре, откуда и выпрыгнул на улицу с пятого этажа. По предварительным данным, в момент предполагаемого самоубийства националист мог находиться под воздействием наркотиков и алкоголя. Причиной суицида, по предварительной версии, послужил семейный конфликт.

Незадолго до смерти он написал серию постов в Twitter, в которых жаловался на свою супругу.

По данным Telegram-канала 112, перед прыжком соседи слышали, что в квартире ругаются. В руках погибшего были нож и перцовый баллончик.

«Спутник и Погром» — общественно-политическое интернет-издание русской националистической направленности. Был запущен в 2012 году как сообщество во «ВКонтакте», позже был создан отдельный сайт. В 2017 году Генеральная прокуратура сообщила о выявлении «информационных ресурсов националистического толка», в числе которых оказался «Спутник и Погром». Ресурс был заблокирован. В 2018 году издание объявило о своем закрытии.

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