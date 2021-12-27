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18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бразильский штат ушел под воду из-за масштабного наводнения

В зоне бедствия оказались 40 городов, есть погибшие.

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В конце декабря на северо-восток Бразилии обрушились сильные дожди, которые привели к масштабному наводнению из-за переполнения рек и прорыва плотины. В эпицентре бедствия оказались около 40 городов и населенных пунктов в штате Баия.

Спасатели сообщают о 18 погибших и 280 пострадавших. 35 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

На фото и видео из соцсетей и спасательного мониторинга можно увидеть катастрофические разрушения и дома, почти полностью ушедшие под воду.

Синоптики предупреждают, что есть риск повторных наводнений в ближайшие дни, так как в регионе ожидается ухудшение погоды.

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Екатерина Гура

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