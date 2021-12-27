Кусок льда разбил лобовое стекло самолета во время полета

Рождественский рейс британской авиакомпании British Airways, следовавший по маршруту Гатвик — Коста-Рика, для пилотов и экипажа оказался довольно волнующим. И совсем не из-за праздничного настроения.
Во время полета на высоте 10 668 метров в лобовое стекло Boeing 777 врезался огромный кусок льда, отколовшийся от другого самолета, летевшего на 304,8 метра выше.
От попадания льда стекло треснуло. Проанализировав ситуацию, пилоты решили, что повреждение не критическое и продолжили путь, не требуя аварийной посадки.
В итоге самолет удачно приземлился в Коста-Рике, а путешественники на борту узнали о случившемся позже из новостей, пишет The Sun.
По словам экспертов, самолету повезло, что лед откололся от самолета, следовавшего в том же направлении на относительно небольшой высоте.
Если бы расстояние было больше, а самолеты летели в противоположных направлениях, то сила удара была бы гораздо выше, и тогда последствия были бы непредсказуемы.