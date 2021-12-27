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18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кусок льда разбил лобовое стекло самолета во время полета

Самолет удачно приземлился по месту назначения, никто не пострадал.

Рождественский рейс британской авиакомпании British Airways, следовавший по маршруту Гатвик — Коста-Рика, для пилотов и экипажа оказался довольно волнующим. И совсем не из-за праздничного настроения.

Во время полета на высоте 10 668 метров в лобовое стекло Boeing 777 врезался огромный кусок льда, отколовшийся от другого самолета, летевшего на 304,8 метра выше.

От попадания льда стекло треснуло. Проанализировав ситуацию, пилоты решили, что повреждение не критическое и продолжили путь, не требуя аварийной посадки.

В итоге самолет удачно приземлился в Коста-Рике, а путешественники на борту узнали о случившемся позже из новостей, пишет The Sun.

По словам экспертов, самолету повезло, что лед откололся от самолета, следовавшего в том же направлении на относительно небольшой высоте.

Если бы расстояние было больше, а самолеты летели в противоположных направлениях, то сила удара была бы гораздо выше, и тогда последствия были бы непредсказуемы.

Екатерина Гура

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