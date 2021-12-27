Вынесен приговор убийцам экс-спецназовца Никиты Белянкина

Оглашавший приговор член коллегии судей напомнил события, произошедшие 1 июня 2019 года у бара «Бир хаус», отметив, что конфликт, участником которого стал Никита Белянкин, начался еще в самом заведении.
Двое его посетителей — врачи-реаниматологи, признанные позже потерпевшими, чем-то не понравились хозяину заведения — Гургену Агаяну, который попросил их покинуть бар.
На выходе они наткнулись на компанию уроженцев Армении, находившихся в сильном опьянении.
Видя, что посетители конфликтуют с хозяином заведения, компания набросилась на них и стала избивать. При этом Гурген Аганян, установили в Следственном комитете России, полосонул по животу одного из реаниматологов, отчего тот упал на асфальт. Четверо из компании продолжили избивать врача ногами, а остальные мешали раненному покинуть место происшествия.
Это и увидел проходивший мимо со своей подругой Никита Белянкин.
Пытаясь остановить избиение, он достал свой травматический пистолет и дважды выстрелил в воздух.
Но злоумышленников это лишь раззадорило и они набросились на бывшего военнослужащего. При этом Грант Айрапетян и его брат Гамлет схватили Никиту Белянкина за руки, а их земляки стали наносить удары потерпевшему.
В какой-то момент один из них — Сергей Ходжаян — выхватил нож и нанес Никите Белянкину удар в сердце, оказавшийся смертельным.
Подсудимые, впрочем, рассказывали совсем другую историю. Якобы завязавшийся в баре конфликт посетителей с хозяином заведения был вызван их сильным опьянением, а также тем, что они безобразно себя вели.
Якобы врачи оскорбляли находившихся рядом представителей армянской диаспоры.
А уже на улице, утверждали они, врачи напали на компанию, которая пыталась их утихомирить. Более того, использование ножей подсудимые объясняли чуть ли самообороной. По их версии, например, один из врачей был ранен, когда пытался задушить своего противника.
Прокурор же, опираясь на показания очевидцев и сделанные ими видеозаписи инцидента, попросил признать шестерых участников драки виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и приговорить всех к шести годам колонии общего режима.
Больше всех гособвинитель запросил для убийцы Никиты Белянкина — подсудимого Ходжаяна, а также братьев Айрапетян. С учетом тяжести совершенного ими преступления, прокурор потребовал для первого 22 года, а для братьев — по 20 лет. Судьи назначили Сергею Ходжаяну за убийство и хулиганство 20 лет. Грант Айрапетян получил 18 лет, а его брат Гамлет 17 лет заключения.
Прочие участники драки получили по пять лет заключения общего режима.
Адвокаты всех осужденных намерены обжаловать приговор.
А защитник Гранта Айрапетяна Карен Нерсисян заявил «Ъ», что само происшествие и следствие над осужденными вызвали большой резонанс не только в России, но и в Армении.
«Депутаты национального собрания и представители армянского посольства в Москве заявили, что будут внимательно следить за исходом дела», — пояснил господин Нерсисян.