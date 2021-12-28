Ядерные отходы не принесли дохода

По данным «Ъ», основанием для возбуждения этого уголовного дела управлением Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы послужило заявление представителей АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (НИИТФА), входящего в структуру «Росатома».
В конце ноября институту понадобилось продлить в Ростехнадзоре лицензию на транспортировку радиоактивных и ядерных отходов.
Для этого сначала надо было получить экспертное заключение о том, что деятельность НИИТФА соответствует требованиям законодательства, а также нормативных и технических документов в области использования атомной энергии.
Соучредители обнинского ООО МАТЭК Владимир Гинкин и Максим Вакутин, чья фирма уже много лет тесно сотрудничает со структурами «Росатома», по данным следствия, пообещали не только дать соответствующее заключение, но и посодействовать быстрому получению самой лицензии в Ростехнадзоре. При этом господин Гинкин якобы заявил, что хорошо знаком с отвечающим за выдачу лицензий заместителем начальника управления Ростехнадзора Андреем Лавриновичем.
За свои услуги представитель МАТЭК запросил несколько миллионов рублей, часть из которых, по его словам, предназначалась представителям Ростехнадзора.
Передача денег участникам аферы происходила 24 декабря под контролем сотрудников ФСБ. В итоге Владимиру Гинкину и Максиму Вакутину следствие инкриминировало дачу взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), а Андрею Лавриновичу и его предполагаемому сообщнику — специалисту-эксперту отдела оценок, лицензирования и инспекций транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов Ростехнадзора Кириллу Неволину — получение взятки (п. п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По ходатайству следствия якобы выразивших готовность к сотрудничеству коммерсантов Хамовнический райсуд Москвы отправил под домашний арест, а сотрудников Ростехнадзора — в СИЗО. Адвокаты фигурантов этого уголовного дела от комментариев воздержались.
Между тем, по версии следствия, предполагаемый организатор преступления 63-летний Лавринович намеревался с помощью коммерсанта Гинкина поставить на поток выдачу за взятки лицензий на деятельность в области использования атомной энергии.
При этом господин Гинкин согласился подыскивать нуждавшиеся в этом организации, а чиновник якобы взялся «обеспечивать беспрепятственную выдачу лицензий».
Но попались злоумышленники, по данным «Ъ», фактически на первой же сделке. Впрочем, следствие намерено проверить арестованных на причастность к аналогичным преступлениям.
Представитель Ростехнадзора Андрей Виль подтвердил «Ъ», что два человека из Ростехнадзора были задержаны в конце прошлой недели, в результате операции ФСБ при получении взятки.
«Все противоправные действия отслеживаются, документируются, после чего собранные данные направляются в компетентные органы для организации мероприятий. Вынашивающим преступные замыслы необходимо отказаться от них либо уволиться — госслужба в Ростехнадзоре не для вас», — добавил господин Виль.
В «Росатоме» комментировать ситуацию с вымогательством у представителей НИИТФА денег за получение лицензии не стали, поскольку речь в уголовном деле «не идет об их сотрудниках».