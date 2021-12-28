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00:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Спасатели нашли разбившийся в Удмуртии вертолет, один человек погиб

Спасатели нашли вертолет Ми-8, который совершил жесткую посадку днем 27 декабря в окрестностях Ижевска. Один член экипажа погиб, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются», — написал господин Бречалов во «ВКонтакте».

По данным пресс-службы минздрава Удмуртии, выживший член экипажа вертолета находится в тяжелом состоянии, он будет эвакуирован в стационар, медицинская помощь ему оказывается на месте и будет оказываться во время медицинской эвакуации.

Вертолет Ми-2 Казанского авиапредприятия упал около 14:00 в 80 км от Ижевска. На борту находились два человека. Вертолет занимался облетом нефтепровода. СКР проводит проверку. К поисковой операции подключали больше 100 человек и 30 единиц техники, в том числе беспилотники и вертолеты МЧС.

Михаил Красильников

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