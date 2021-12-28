Спасатели нашли разбившийся в Удмуртии вертолет, один человек погиб

«К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются», — написал господин Бречалов во «ВКонтакте».
По данным пресс-службы минздрава Удмуртии, выживший член экипажа вертолета находится в тяжелом состоянии, он будет эвакуирован в стационар, медицинская помощь ему оказывается на месте и будет оказываться во время медицинской эвакуации.
Вертолет Ми-2 Казанского авиапредприятия упал около 14:00 в 80 км от Ижевска. На борту находились два человека. Вертолет занимался облетом нефтепровода. СКР проводит проверку. К поисковой операции подключали больше 100 человек и 30 единиц техники, в том числе беспилотники и вертолеты МЧС.