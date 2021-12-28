Представителей ВМФ взяли за хищения при перевооружении флота

По данным «Ъ», господин Клокоцкий сам явился к следователю главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР с повинной, сообщив, что «участвовал в совершении преступлений».
После допроса консультанта задерживать не стали, отпустив под обязательство о явке, которое впоследствии заменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Впрочем, в итоге следователь все же обратился в 235-й гарнизонный военный суд (Москва) с ходатайством об аресте Андрея Клокоцкого. Основанием стали рапорты сотрудников департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ, осуществляющих оперативное сопровождение этого уголовного дела.
Из них следовало, что подследственный «регулярно проводит встречи с обвиняемыми и другими лицами для отработки линии поведения участников совершенного преступления в целях уклонения от уголовной ответственности», а при общении по мобильному телефону «использует приложения и сервисы, зарегистрированные за пределами РФ, в которых применяет таймеры для удаления переписки».
Среди тех, с кем контактировал Клокоцкий, по данным ДВКР, были Вадим Мовчан, а также представители арестованных к тому времени экс-руководителей ОАО «Завод “Электроприбор”» Муталиба Эмиралиева и АО «Союз-М» Замира Ахмедова.
Кроме того, в рапортах контрразведчиков говорилось о том, что фигурант «принимает меры по уничтожению доказательств и оказанию давления на свидетелей в целях изменения ими данных ранее показаний, рассматривает варианты переезда на постоянное место жительства за пределы РФ».
В качестве доказательства последнего в суд были представлены изъятые у Андрея Клокоцкого свидетельство об обязательном медицинском страховании жизни и здоровья гражданина Украины на его имя и фальшивое командировочное удостоверение на посещение ЗАТО «Североморск». При этом последний документ, отмечалось в рапорте, был выписан на капитана 1-го ранга Андрея Клокоцкого, «кем он фактически не является» (в ВМФ обвиняемый служил ранее).
Отметим, что под стражей помимо обвиняемого Клокоцкого сейчас находятся Муталиб Эмиралиев и капитан 1-го ранга Вадим Мовчан. Причем последний был задержан осенью 2021 года, судя по всему в том числе и на основании показаний Замира Ахмедова, которому в конце ноября по ходатайству следствия суд изменил меру пресечения с реального ареста на домашний.
Как отмечал в своем выступлении в суде представитель ГВСУ, обвиняемый Ахмедов «вину в совершении преступлений признал, добровольно сообщил органу предварительного следствия о своем участии и других лиц в их совершении».
Адвокаты Андрея Клокоцкого и Вадима Мовчана комментировать выдвинутые против их клиентов обвинения не стали.
Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого сейчас являются все четверо, еще летом 2019 года начинал расследовать военный следственный отдел СКР по Мурманскому гарнизону. В августе 2020 года, когда стал понятен масштаб хищений и был очерчен круг предполагаемых фигурантов, в который попали неустановленные представители Минобороны и главкомата ВМФ, дело для дальнейшего расследования передали в ГВСУ СКР.
По версии следствия, хищения осуществлялись из средств Минобороны, выделенных в рамках государственной программы вооружения на 2013−2016 годы.
Как полагают в ГВСУ СКР, летом 2013 года тогдашний консультант департамента ВМФ АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий и начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан вступили в преступный сговор с бывшими руководителями московских ОАО «Завод “Электроприбор”» Муталибом Эмиралиевым и АО «Союз-М» Замиром Ахмедовым, также другими фигурантами, включая военпредов.
Из материалов дела следует, что вплоть до декабря 2017 года они «путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Минобороны» совершали хищения при исполнении государственных контрактов по модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота.
В частности, деньги выделялись на закупку современного навигационного оборудования и ремонт зенитных ракетных комплексов, входящих в состав вооружения ракетных крейсеров.
Всего, по версии следствия, за четыре года путем завышения цен и имитации выполненных работ сообщниками было похищено 692,7 млн руб.
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