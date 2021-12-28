Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде» Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света
Фоторепортажи
8Как выглядят самые большие пассажирские самолеты мира
40Кого мы потеряли в 2021 году
01:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Представителей ВМФ взяли за хищения при перевооружении флота

Как стало известно «Ъ», новые фигуранты появились в уголовном деле о хищении почти 700 млн руб. при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота. Бывшие консультант департамента военно-морского флота АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий и начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан пробудут под арестом как минимум до конца января. Ранее под стражу помимо двух этих капитанов брали двух руководителей столичных заводов, один из которых после начала сотрудничества получил свободу.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным «Ъ», господин Клокоцкий сам явился к следователю главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР с повинной, сообщив, что «участвовал в совершении преступлений».

После допроса консультанта задерживать не стали, отпустив под обязательство о явке, которое впоследствии заменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Впрочем, в итоге следователь все же обратился в 235-й гарнизонный военный суд (Москва) с ходатайством об аресте Андрея Клокоцкого. Основанием стали рапорты сотрудников департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ, осуществляющих оперативное сопровождение этого уголовного дела.

Из них следовало, что подследственный «регулярно проводит встречи с обвиняемыми и другими лицами для отработки линии поведения участников совершенного преступления в целях уклонения от уголовной ответственности», а при общении по мобильному телефону «использует приложения и сервисы, зарегистрированные за пределами РФ, в которых применяет таймеры для удаления переписки».

Среди тех, с кем контактировал Клокоцкий, по данным ДВКР, были Вадим Мовчан, а также представители арестованных к тому времени экс-руководителей ОАО «Завод “Электроприбор”» Муталиба Эмиралиева и АО «Союз-М» Замира Ахмедова.

Кроме того, в рапортах контрразведчиков говорилось о том, что фигурант «принимает меры по уничтожению доказательств и оказанию давления на свидетелей в целях изменения ими данных ранее показаний, рассматривает варианты переезда на постоянное место жительства за пределы РФ».

В качестве доказательства последнего в суд были представлены изъятые у Андрея Клокоцкого свидетельство об обязательном медицинском страховании жизни и здоровья гражданина Украины на его имя и фальшивое командировочное удостоверение на посещение ЗАТО «Североморск». При этом последний документ, отмечалось в рапорте, был выписан на капитана 1-го ранга Андрея Клокоцкого, «кем он фактически не является» (в ВМФ обвиняемый служил ранее).

Отметим, что под стражей помимо обвиняемого Клокоцкого сейчас находятся Муталиб Эмиралиев и капитан 1-го ранга Вадим Мовчан. Причем последний был задержан осенью 2021 года, судя по всему в том числе и на основании показаний Замира Ахмедова, которому в конце ноября по ходатайству следствия суд изменил меру пресечения с реального ареста на домашний.

Как отмечал в своем выступлении в суде представитель ГВСУ, обвиняемый Ахмедов «вину в совершении преступлений признал, добровольно сообщил органу предварительного следствия о своем участии и других лиц в их совершении».

Адвокаты Андрея Клокоцкого и Вадима Мовчана комментировать выдвинутые против их клиентов обвинения не стали.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого сейчас являются все четверо, еще летом 2019 года начинал расследовать военный следственный отдел СКР по Мурманскому гарнизону. В августе 2020 года, когда стал понятен масштаб хищений и был очерчен круг предполагаемых фигурантов, в который попали неустановленные представители Минобороны и главкомата ВМФ, дело для дальнейшего расследования передали в ГВСУ СКР.

По версии следствия, хищения осуществлялись из средств Минобороны, выделенных в рамках государственной программы вооружения на 2013−2016 годы.

Как полагают в ГВСУ СКР, летом 2013 года тогдашний консультант департамента ВМФ АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий и начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан вступили в преступный сговор с бывшими руководителями московских ОАО «Завод “Электроприбор”» Муталибом Эмиралиевым и АО «Союз-М» Замиром Ахмедовым, также другими фигурантами, включая военпредов.

Из материалов дела следует, что вплоть до декабря 2017 года они «путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Минобороны» совершали хищения при исполнении государственных контрактов по модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота.

В частности, деньги выделялись на закупку современного навигационного оборудования и ремонт зенитных ракетных комплексов, входящих в состав вооружения ракетных крейсеров.

Всего, по версии следствия, за четыре года путем завышения цен и имитации выполненных работ сообщниками было похищено 692,7 млн руб.

Олег Рубникович

Во время загрузки произошла ошибка.
 Первый инвестор Яндекса рассказал, как компанию хотели продать Google
Сотни миллионов бутылок вина с 1 января могут стать контрафактом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь