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13:29 (мск), источник: ТАСС

Верховный суд ликвидировал «Мемориал»

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ во вторник принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признано в РФ иноагентом), передает корреспондент ТАСС.

Источник: AP 2021

«Иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского общества “Мемориал” удовлетворить», — огласила решение судья Алла Назарова.

Решением суда будут ликвидированы все отделения организации.

Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение суда пока не вступило в силу, и «Мемориал» намерен его обжаловать.

«Мы считаем решение Верховного суда РФ, удовлетворившего иск Генпрокуратуры о ликвидации международного “Мемориала”, незаконным и необоснованным и будем обжаловать его», — сказала адвокат Мария Эйсмонт.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации «Мемориал», признанной в РФ НКО-иноагентом, за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру «Мемориал».

Международный «Мемориал» внесли в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В «Мемориале» подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах.

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