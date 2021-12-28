Рашкина оштрафовали и лишили водительских прав на 1,5 года после отстрела лося

Рашкин был наказан по части 1 статьи 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Это минимальное наказание по статье — суд мог лишить Рашкина права на управление транспортным средством на два года.
Следствие также предъявило депутату от КПРФ Рашкину обвинение по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы с запретом на работу на определенных должностях и в определенной сфере на срок до трех лет.
В конце октября Рашкина задержали на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. В багажнике автомобиля, за рулем которого он находился, нашли разделанную тушу лося, топор и два ножа со следами крови. Депутату предложили пройти медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения, но он отказался.
Разрешения на отстрел животного у Рашкина не оказалось. Он сначала отрицал причастность к убийству лося, утверждая, что нашел тушу во время прогулки по лесу. Но позднее признался, что застрелил лося по ошибке, приняв его за кабана.
В конце ноября Госдума удовлетворила требование Генпрокуратуры и лишила Рашкина депутатской неприкосновенности. Депутаты также дали согласие на возбуждение против коллеги уголовного дела. Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил дело в отношении Рашкина по части 2 статьи 258 УК. Басманный суд Москвы избрал Рашкину меру пресечения в виде запрета на определенные действия, в том числе на посещение охотничьих угодий.
Сам Рашкин вины не признает, настаивая, что был уверен, что не нарушает закон. Выступая в Госдуме, он допустил «политическую подоплеку дела» и назвал его удобной возможностью выместить на парламентарии старые обиды. Свое преследование Рашкин связал с борьбой с коррупцией и за честные выборы.