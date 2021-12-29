13:40 (мск), источник: Газета.Ру
Следствие попросило изменить меру пресечения Хованскому
Следствие попросило заменить блогеру Юрию Хованскому меру пресечения, сообщает РИА «Новости».
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С 8 января следствие просит заменить арест на запрет определенных действий.
Известно, что Куйбышевский районный суд, в котором должно пройти заседание по отмене ареста обвиненного в оправдании терроризма Хованского, получил письмо о «минировании». Автор в нецензурных выражениях потребовал выпустить Хованского. Аналогичные письма были разосланы во все районные суды города.
Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года, против него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стала песня о теракте на Дубровке, исполненная блогером на одном из стримов. Блогер настаивает на том, что песню исполнил еще в 2012 году — до введения соответствующей статьи.