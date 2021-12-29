Юрия Хованского освободили из-под стражи

Как сообщают журналисты, находящиеся возле здания суда, друзья и поклонники Хованского скандируют: «Юра, выходи!» Блогера решили выпустить из СИЗО сегодня же, однако ему запретили пользоваться интернетом, выходить из дома с 22 до 10 часов, а также любые культурно-массовые мероприятия. Что касается семьи и девушки, суд разрешил Хованскому с ними общаться. Также судом Хованскому запрещено общаться с прессой, поэтому комментариев после выхода из здания суда он давать не будет.
Отмечается, что запрет на определенные действия будет действовать до 8 января.
Ранее о соответствующем решении просило следствие. Прокурор объяснил, что Хованский больше не может скрыться от суда, так как его заграничный паспорт передан следствию. Помимо того, по его словам, из-за пандемии коронавируса введены ограничения на въезд в Россию и выезд из страны. Также следователь заявил, что ютубер больше не может уничтожить материалы следствия, потому что они были защищены во время компьютерной экспертизы.
До этого Хованский в суде назвал возможную причину смягчения позиции следствия. Блогер заявил, что стало невозможно отрицать очевидное истечение срока давности его преступления.