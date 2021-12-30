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12:01 (мск), источник: ТАСС

В России уже неделю регистрирует менее 1 000 смертей из-за ковида за сутки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 926 против 932 днем ранее, до 307 948. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Таким образом, уже неделю в стране выявляют менее 1 000 смертей из-за ковида за сутки.

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Источник: AP 2021

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,94%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 60 смертей, в Подмосковье — 50, в Красноярском крае — 35, в Челябинской области — 26, в Свердловской — 25.

Заболевшие и выздоровевшие

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 073, до 10 479 344.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

В частности, за сутки было выявлено 1 532 случая в Санкт-Петербурге, 977 — в Московской области, 524 — в Свердловской области, 490 — в Челябинской области, 478 — в Иркутской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 748 169, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 43 004, до 9 423 227. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 89,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 3 236 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 217 — в Иркутской области, 1 998 — в Омской области, 1 930 — в Московской области, 1 368 — в Самарской области.

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