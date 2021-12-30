В России уже неделю регистрирует менее 1 000 смертей из-за ковида за сутки

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,94%, следует из данных штаба.
В частности, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 60 смертей, в Подмосковье — 50, в Красноярском крае — 35, в Челябинской области — 26, в Свердловской — 25.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 073, до 10 479 344.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.
В частности, за сутки было выявлено 1 532 случая в Санкт-Петербурге, 977 — в Московской области, 524 — в Свердловской области, 490 — в Челябинской области, 478 — в Иркутской области.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 748 169, следует из сообщения штаба.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 43 004, до 9 423 227. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 89,9% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки выписали 3 236 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 217 — в Иркутской области, 1 998 — в Омской области, 1 930 — в Московской области, 1 368 — в Самарской области.