Специалисты предупредили о «буре» заражений «омикроном» в США

«Следующий месяц станет вирусной бурей. С трудностями столкнется все наше общество», — предостерег в эфире MSNBC Майкл Остерхолм, специалист по инфекционным заболеваниям Университета Миннесоты.
Он пояснил, что число заразившихся коронавирусом в январе резко увеличится.
«Свет в конце туннеля есть, — добавил врач, — но сейчас нужно будет залечь на дно».
О вероятном росте заболеваемости предупреждал и главный инфекционист США Энтони Фаучи.
Он предположил в эфире CNBC, что текущая волна коронавируса достигнет своего пика в январе. «Сложно сказать, в какой момент текущий всплеск числа инфицированных, движимый омикрон-штаммом, пойдет на спад», — сказал Фаучи.
Рост уровня заболеваемости произойдет на фоне участившихся поездок в преддверии Нового года и возвращения учеников и студентов в учебные заведения после каникул, отмечает Reuters.
Как передает CNN со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социальных служб США, в стране занято почти 78% коек в отделениях интенсивной терапии, 22% пациентов в реанимациях — это больные COVID-19.
По данным властей страны, в среднем за последнюю неделю в больницы ежедневно поступали по 370 детей с коронавирусом, это самый высокий уровень госпитализаций в педиатрические больницы за время пандемии.
Первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в ноябре в странах на юге Африки. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что «омикрон» распространяется быстрее, чем вариант «дельта», «и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться». По данным ВОЗ, сейчас случаи заражения этим вариантом SARS-CoV-2 выявлены более чем в 100 странах.
30 декабря Гебрейесус заявил, что вариант «дельта» и «омикрон» могут привести к «цунами новых случаев» заражения. Особую роль в этом сыграет омикрон-штамм, который может «значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру».
Глава ВОЗ отметил, что при заражении этим штаммом болезнь может протекать в более легкой форме, но этот факт не должен привести к потери бдительности.