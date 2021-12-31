В России за сутки зарегистрировали 912 смертей из-за коронавируса. Это минимум с 5 октября

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,94%, следует из данных штаба. В частности, за сутки был зарегистрирован 51 летальный случай в Санкт-Петербурге, 48 — в Московской области, 34 — в Красноярском крае, 30 — в Республике Крым, по 28 — в Челябинской и Свердловской областях.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 638, до 10 499 982.
Впервые с 22 сентября количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 21 тыс. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%. В частности, за сутки было выявлено 1 529 случаев в Санкт-Петербурге, 1 197 — в Московской области, 512 — в Свердловской области, 483 — в Челябинской области, 463 — в Иркутской области.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 727 203, следует из сообщения штаба.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 40 692, до 9 463 919. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,1% от общего числа заразившихся.
В частности, в Москве за сутки выписали 2 726 человек, в Санкт-Петербурге — 2 468, в Иркутской области — 2 106, в Московской — 2 048, в Омской — 1 996, в Самарской — 1 377.