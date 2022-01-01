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09:03 (мск), источник: Life.ru

Один человек погиб, четверых не могут найти после пожара под Иркутском

Возгорание случилось в двухэтажном доме. Четверым там находившимся удалось спастись.

В Иркутской области в селе Хомутово один человек погиб, судьба ещё четырёх неизвестна после пожара, который произошёл в двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщает агентство «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Как отмечается, сообщение о пожаре на улице Депутатская поступило от очевидца в 08:43 по местному времени (03:43 мск). К приезду пожарных огонь уже полностью охватил дом. Возгорание локализовали к 09:35 на площади 216 квадратных метров, а через два часа ликвидировали.

По предварительной информации, в доме было девять человек. Пятерым удалось выбежать, но один из них погиб в карете скорой помощи. Судьба четырёх оставшихся внутри здания неизвестна.

Ранее Лайф сообщал, что жители казахстанского Тараза устроили фотосессию на фоне объятой пламенем новогодней ёлки. Инцидент произошёл, когда на площади скопилось много людей. Некоторые из них улыбались и, похоже, совсем не расстроились из-за пожара.

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