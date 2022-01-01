11:38 (мск), источник: Life.ru
По факту гибели пяти человек в пожаре под Иркутском возбудили дело
В новогоднюю ночь в доме было девять человек, выбраться живыми удалось только четверым.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек: мужчины, трёх женщин и 11-летнего ребёнка. Они стали жертвами пожара в деревянном двухэтажном жилом доме в селе Хомутово Иркутского района, сообщили в региональном СУ СК РФ.
«По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — отметили в пресс-службе управления.
Хозяин дома выжил — он с травмами был отправлен в городскую больницу. На месте трагедии работают следователи СК и криминалисты.
Как сообщал Лайф, известие о пожаре на улице Депутатской поступило от очевидца в 08:43 по местному времени (03:43 мск). К приезду пожарных огонь уже полностью охватил дом. Возгорание локализовали к 09:35 на площади 216 квадратных метров, а через два часа ликвидировали. Отмечалось, что в доме было девять человек. Пятерым удалось выбежать, но один из них погиб в карете скорой помощи, затем были найдены тела остальных жертв пожара.