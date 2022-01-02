Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 машин

«Количество сожженных автомобилей уменьшается по сравнению с предыдущими годами, как и количество нападений на полицию. В результате 648 возгораний было подожжено 874 транспортных средства, против 924 возгораний в 2019 году и 1316 транспортных средств в 2019 году (2020 год несопоставим из-за введенного для населения комендантского часа)», — говорится в сообщении.
В результате этих действий полиция и жандармы провели 441 арест (376 в 2019 году) и поместили под стражу 381 человека (314 в 2019 году). Глава МВД Жеральд Дарманен поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые несли дежурство в новогоднюю ночь, и выразил соболезнования тем из них, кто получил травмы.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что во время новогодних мероприятий в стране не было допущено нарушений правопорядка. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что более десяти москвичей получили травмы и ожоги из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь.