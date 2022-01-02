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12:33 (мск), источник: Daily Storm

СКР вслед за полицией возбудил уголовное дело из-за смертельного ДТП в Рязанской области

В аварии погибли пять человек, более 20 пострадали.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области, которое произошло сегодня утром. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Рязанской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья», — также сообщило ведомство.

Утром 2 января рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Астрахань, столкнулся с опорой железнодорожного моста. В аварии погибли пять человек, 22 пострадали. Полиция также возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

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