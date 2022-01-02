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18:52 (мск), источник: © РИА Новости

Комиссия назвала виновного в гибели артиста на сцене Большого театра

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Комиссия по расследованию гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша установила, что заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова нарушила должностные инструкции, рассказал РИА Новости результаты заключения комиссии адвокат потерпевшей стороны Андрей Алёшкин.

Источник: © РИА Новости

Адвокат отметил, что в комиссию входят представители фонда социального страхования, профсоюзов, работники, которые связаны с предприятием, а также трудовая инспекция Москвы.

«В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян», — рассказал собеседник агентства выводы, которые содержит заключение комиссии.

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Он уточнил, что вина Евгения Кулеша составила 10%. «При таких обстоятельствах у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии», — добавил Алёшкин.

На прошлой неделе адвокат сообщил РИА Новости, что Фонд социального страхования РФ принял решение выплатить матери погибшего артиста ещё один миллион рублей.

Ранее мать Кулеша получила компенсацию в 1,5 миллиона рублей от фонда Большого театра.

Ранее Алёшкин сообщил, что госинспекция по труду Москвы признала Кулеша виновным в инциденте, поскольку артист находился на производстве в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Большой театр эту информацию не прокомментировал.

Трагедия произошла в октябре во время спектакля «Садко» на исторической сцене Большого театра. Как отмечали в пресс-службе театра, спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала.

Кулеш был артистом мимического ансамбля Большого театра — актеров, которые привлекаются к массовым сценам опер и балетов.

После случившегося Следственный комитет и прокуратура сообщали о начале проверок обстоятельств ЧП, однако пока неизвестно, к какому выводу пришли правоохранительные ведомства.

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