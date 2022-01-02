Комиссия назвала виновного в гибели артиста на сцене Большого театра

Адвокат отметил, что в комиссию входят представители фонда социального страхования, профсоюзов, работники, которые связаны с предприятием, а также трудовая инспекция Москвы.
«В действиях пострадавшего комиссия усматривает грубую неосторожность. Заведующая коллективом мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян», — рассказал собеседник агентства выводы, которые содержит заключение комиссии.
Он уточнил, что вина Евгения Кулеша составила 10%. «При таких обстоятельствах у меня есть все основания просить дополнительную компенсацию. Это может быть как выплата единовременного пособия, так и назначение пенсии», — добавил Алёшкин.
На прошлой неделе адвокат сообщил РИА Новости, что Фонд социального страхования РФ принял решение выплатить матери погибшего артиста ещё один миллион рублей.
Ранее мать Кулеша получила компенсацию в 1,5 миллиона рублей от фонда Большого театра.
Ранее Алёшкин сообщил, что госинспекция по труду Москвы признала Кулеша виновным в инциденте, поскольку артист находился на производстве в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Большой театр эту информацию не прокомментировал.
Трагедия произошла в октябре во время спектакля «Садко» на исторической сцене Большого театра. Как отмечали в пресс-службе театра, спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала.
Кулеш был артистом мимического ансамбля Большого театра — актеров, которые привлекаются к массовым сценам опер и балетов.
После случившегося Следственный комитет и прокуратура сообщали о начале проверок обстоятельств ЧП, однако пока неизвестно, к какому выводу пришли правоохранительные ведомства.