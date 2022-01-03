01:00 (мск), источник: РБК
На премьера Гаити совершено покушение
На премьер-министра Гаити Ариэля Анри совершено покушение, сообщает телеканал Telesur.
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Неизвестные пытались застрелить Анри во время церемонии в честь 218-летней годовщины независимости республики, которая проходила в городе Гонаив. Нападение произошло, когда премьер выходил из храма, где проходила служба.
Как отмечает канал, вооруженные группировки ранее предупреждали Анри, что ему не стоит приезжать в Гонаив. Из-за этого на территории проведения мероприятия усилили охрану.
7 июля был застрелен президент Гаити Жовенель Моиз. Злоумышленники ворвались в его дом и открыли огонь, его жена была ранена. Убийство главы государства произошло на фоне протестов и сложной политической обстановки. Силовики задержали более 20 подозреваемых в убийстве Моиза.
10 сентября прокуратура Гаити потребовала присвоить Анри статус обвиняемого по делу об убийстве президента. Прокурор Бед-Фор Клод попросил следствие запретить ему покидать страну. На следующий день премьера вызывали в прокуратуру, после того как оператор мобильной связи подтвердил, что он разговаривал по телефону с одним из предполагаемых убийц президента через несколько часов после его гибели.
После этого Анри подписал распоряжение об отстранении прокурора от должности. На пост был назначен Франц Луи Жюст.
Моиз назначил Анри на должность премьер-министра за два дня до своей гибели. К моменту убийства Анри еще не успели привести к присяге, поэтому управление страной на себя взял и.о. премьер-министра Клод Жозеф. 20 июля Анри вступил в должность.