Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии

По версии следствия, авария произошла днем 3 января на 120-м км автодороги М-8 «Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины». Водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом. Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы, водитель легкового автомобиля погиб.
В Минздраве республики уточнили, что среди пострадавших в ДТП шесть россиян находятся в тяжелом состоянии, 18 — средней тяжести, передает ТАСС.
Всего в автобусе находились 42 человека, из которых 40 — граждане РФ. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Белоруссии.